Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Ramazan Denetimi

Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisleri, Ramazan ayı öncesinde Efes Selçuk genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla fırınlar, restoranlar ve unlu mamul üretimi ile satışı yapan işletmeler denetlendi.

Denetimler sırasında iş yerlerinin ruhsat durumları, mutfak ve üretim alanlarının hijyen koşulları, tezgah düzeni, kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, fiyat listelerinin mevzuata uygunluğu ve genel ortam temizliği titizlikle incelendi. Tüketicilerin korunması ve vatandaşların gıdaya güvenle ulaşabilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapılarak eksikliklerin giderilmesi istendi.

"Kurallara uygun çalışan esnafımızın emeğini koruyoruz"

Ramazan ayı boyunca da denetimlerin devam edeceğini belirten Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay, "Bizim görevimiz yalnızca kontrol yapmak değil, vatandaşlarımızın hakkını ve sağlığını korumaktır. Ramazan ayı gibi tüketimin arttığı dönemlerde denetimlerin önemi daha da büyüyor. Çünkü her bir işletmede yapılan üretim, doğrudan hemşehrilerimizin sofrasına ulaşıyor. Bu yüzden hijyen, fiyat şeffaflığı ve mevzuata uygunluk konularında en küçük bir ihmali dahi göz ardı etmeden denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zabıta ekibimizle yaptığımız düzenli ve titiz denetimler sayesinde hem vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapmasını sağlıyor hem de kurallara uygun çalışan esnafımızın emeğini koruyoruz. Ramazan boyunca da bu anlayışla denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.