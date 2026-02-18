Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Ramazan Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Ramazan Denetimi

18.02.2026 09:58  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Selçuk Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde fırınlar ve restoranlarda gıda denetimleri gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ve gıda mühendisleri, hijyen ve mevzuata uygunluk açısından iş yerlerini inceledi.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisleri, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde fırınlar, restoranlar ve unlu mamul üretimi ile satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisleri, Ramazan ayı öncesinde Efes Selçuk genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla fırınlar, restoranlar ve unlu mamul üretimi ile satışı yapan işletmeler denetlendi.

Denetimler sırasında iş yerlerinin ruhsat durumları, mutfak ve üretim alanlarının hijyen koşulları, tezgah düzeni, kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, fiyat listelerinin mevzuata uygunluğu ve genel ortam temizliği titizlikle incelendi. Tüketicilerin korunması ve vatandaşların gıdaya güvenle ulaşabilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapılarak eksikliklerin giderilmesi istendi.

"Kurallara uygun çalışan esnafımızın emeğini koruyoruz"

Ramazan ayı boyunca da denetimlerin devam edeceğini belirten Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay, "Bizim görevimiz yalnızca kontrol yapmak değil, vatandaşlarımızın hakkını ve sağlığını korumaktır. Ramazan ayı gibi tüketimin arttığı dönemlerde denetimlerin önemi daha da büyüyor. Çünkü her bir işletmede yapılan üretim, doğrudan hemşehrilerimizin sofrasına ulaşıyor. Bu yüzden hijyen, fiyat şeffaflığı ve mevzuata uygunluk konularında en küçük bir ihmali dahi göz ardı etmeden denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zabıta ekibimizle yaptığımız düzenli ve titiz denetimler sayesinde hem vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapmasını sağlıyor hem de kurallara uygun çalışan esnafımızın emeğini koruyoruz. Ramazan boyunca da bu anlayışla denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Ramazan Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 13:04:13. #7.11#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Ramazan Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.