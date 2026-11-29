AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Gazze'de kalıcı ateşkes derhal sağlanmalı ve korunmalıdır. İnsani yardım, hiçbir engele takılmadan her haneye ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Ala, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

Filistin meselesinin, bir halkın kendi topraklarında onurla ve güvenle yaşama hakkının, uluslararası hukukun ve insanlık vicdanının sınandığı bir mesele olduğunu belirten Ala, bugün Gazze'de evlerin, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin enkaza döndüğü, açlığın ve yoksunluğun bir halkın üzerine çökertildiği bir gerçekle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı bu acıya sessiz kalmanın mümkün olmadığını ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Bir kez daha tüm dünyaya şu çağrıyı yapıyoruz; Gazze'de kalıcı ateşkes derhal sağlanmalı ve korunmalıdır. İnsani yardım, hiçbir engele takılmadan her haneye ulaştırılmalıdır. İşgal, ilhak ve zorla yerinden etme politikalarına son verilmelidir. Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkeler, tarihin doğru tarafında yer almak için adım atmalıdır. Uluslararası hukuk, güçlünün değil haklının yanında işlemelidir.

Biliyoruz ki zulüm kalıcı olmaz. Hiçbir abluka bir halkın hafızasını, hiçbir bomba bir milletin umudunu yok edemez. Filistin halkı yurdunda, hürriyetiyle ve onuruyla yaşayacaktır. Türkiye de bu yolculukta, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya dek Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir."