Eflani'de Yaban Hayvanları Fotokapanla İzleniyor

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Karabük'ün Eflani ilçesinde kurulan fotokapanla karaca, tilki, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların görüntüleri kaydedildi.

Doğasever Sedat Ünal tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Hacıağaç köyündeki ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Bölgede varlığı bilinen karaca, tilki, ayı ve domuz gibi hayvanlar, yaklaşık 1 ay boyunca kayda alındı.