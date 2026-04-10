EFOR Yatırım, 10 Nisan 2026'da Pay Geri Alım İşlemlerini Açıkladı
EFOR Yatırım, 10 Nisan 2026'da Pay Geri Alım İşlemlerini Açıkladı

10.04.2026 21:41
EFOR Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği pay geri alım işlemleri hakkında bir açıklama yaptı. Toplam 1.900.000 adet pay geri alındı ve geri alınan payların sermayeye oranı %0,63724 seviyesine ulaştı.

EFOR Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., 10 Nisan 2026 tarihli pay geri alım işlemlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Bu açıklama bir güncelleme olarak belirtilirken, düzeltme veya ertelenmiş bir açıklama olmadığı vurgulandı. Geri alım işlemini gerçekleştiren ve işleme konu olan ortaklık EFOR Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. olarak kaydedildi. İşlem, geri alım programı çerçevesinde, 25 Mart 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararına dayanıyor ve bir yıl süreyle uygulanacak. Program için ayrılan toplam fon tutarı 2.000.000.000 TL olarak açıklandı.

10 Nisan 2026 tarihinde, pay başına 5,35 ve 5,38 TL fiyat seviyelerinden toplam 1.900.000 adet EFOR paylarının geri alımı gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte, 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla geri alınan payların sermayeye oranı %0,63724 seviyesine ulaştı. Şirket, kamuoyunu bu gelişmelerden haberdar ettiğini bildirdi. Geri alım işlemlerinin detayları, B Grubu, EFOR, TREEFOR00013 payları üzerinden çeşitli tarihlerde yapılan işlemleri içeriyor, ancak bu özet metinde tüm detaylar listelenmemiştir.

Son Dakika Güncel EFOR Yatırım, 10 Nisan 2026'da Pay Geri Alım İşlemlerini Açıkladı - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
SON DAKİKA: EFOR Yatırım, 10 Nisan 2026'da Pay Geri Alım İşlemlerini Açıkladı - Son Dakika
