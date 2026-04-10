EFOR Yatırım, 10 Nisan 2026'da Pay Geri Alım İşlemlerini Açıkladı

EFOR Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., 10 Nisan 2026 tarihli pay geri alım işlemlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Bu açıklama bir güncelleme olarak belirtilirken, düzeltme veya ertelenmiş bir açıklama olmadığı vurgulandı. Geri alım işlemini gerçekleştiren ve işleme konu olan ortaklık EFOR Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. olarak kaydedildi. İşlem, geri alım programı çerçevesinde, 25 Mart 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararına dayanıyor ve bir yıl süreyle uygulanacak. Program için ayrılan toplam fon tutarı 2.000.000.000 TL olarak açıklandı.

10 Nisan 2026 tarihinde, pay başına 5,35 ve 5,38 TL fiyat seviyelerinden toplam 1.900.000 adet EFOR paylarının geri alımı gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte, 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla geri alınan payların sermayeye oranı %0,63724 seviyesine ulaştı. Şirket, kamuoyunu bu gelişmelerden haberdar ettiğini bildirdi. Geri alım işlemlerinin detayları, B Grubu, EFOR, TREEFOR00013 payları üzerinden çeşitli tarihlerde yapılan işlemleri içeriyor, ancak bu özet metinde tüm detaylar listelenmemiştir.