Ege Denizi\'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem

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EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre, saat 04.14'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat Ege Denizi'nde 04.14'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Richter ölçeğine göre yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntı, Muğla'nın Bodrum ilçesine 140.84 kilometre, İzmir'e ise 250.36 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Depremin ayrıca Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde de hissedildiği bildirildi.