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EGE Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor - Son Dakika
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EGE Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

EGE Denizi\'nde yarın fırtına bekleniyor
23.01.2024 - 13:42,
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EGE Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzey yönünden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi.

Kaynak: DHA
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