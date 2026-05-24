Tutuklamalar Sonrasında Egeşehir Yapı Planlama'dan Açıklama: Kurumumuz Faaliyetleriyle Bağı Yoktur

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklanması sonrasında kurum tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturmaya konu dosya ile Egeşehir'in kurumsal faaliyetleri arasında herhangi bir bağ bulunmamaktadır" denildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale süreçlerine ilişkin olarak "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "İhaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla aralarında dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer ve Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de olduğu 4 kişi hakında tutuklama kararı verildi.

Kararın ardından Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. tarafından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Soruşturma dosyası ile kurumun kurumsal faaliyetleri arasında bağ bulunmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'İzmir'de Operasyon', 'Egeşehir'e Operasyon' başlıklarıyla basında yer alan haberler üzerine şirketimiz adına kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur."

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'nin Örnekköy 3. ve 4. etap ikmal ihalesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Egeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Ekinci ile İZBETON'un Önceki Genel Müdürü Sayın Hüseyin Sezer hakkında tutuklama kararı verilmiştir.

Tutuklanmayı uzun bir süredir normalleştirmeye çalışan, tutuklanmanın bir tedbir olduğunu dikkate almayan, adli kontrol tedbirlerine başvurmayan, hukuki gerekçelerden yoksun çok sayıda tutuklamanın yine adalet mekanizmasının adaletiyle çözüleceğine inanmak istiyoruz.

Soruşturma dosyasında somut herhangi bir delil sunulmamıştır. tutuklanmaya neden olabilecek somut bir delil bulunmazken, dosyaya sunulan lehe yargı kararları dikkate alınmamıştır. Konuya ilişkin yargı kararları ile sabit bir durum varken kesinleşmiş yargı kararları görmezden gelinmiştir.

"SÜREÇ EGEŞEHİR FAALİYETLERİNİ DURDURMAYACAKTIR"

Önemle belirtmek isteriz ki; soruşturmaya konu dosya ile Egeşehir'in kurumsal faaliyetleri arasında herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Buna rağmen kamuoyunda yaratılmaya çalışılan algı, doğrudan kurumumuzu hedef haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Sayın Süleyman Ekinci, görev süresi boyunca emeği, çalışkanlığı ve kamu yararını önceleyen yönetim anlayışıyla hareket etmiş; kurumumuzun gelişimine önemli katkılar sunmuştur. Kendisinin mesleki birikimi ve yönetsel sorumluluk anlayışı, Egeşehir'in son dönemde ortaya koyduğu kurumsal gelişimde etkili olmuştur.

Ancak bilinmelidir ki bu süreç Egeşehir faaliyetlerini durdurmayacaktır. Şirketimiz; konut, çevre, müşavirlik, proje geliştirme ve diğer tüm faaliyetlerini aynı ciddiyet, sorumluluk ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamu yararını esas alan çalışmalarımızın kesintiye uğramaması, kurumumuzun temel önceliğidir.

Hukukun üstünlüğünün herkes için eşit biçimde uygulanması gerektiğine olan inancımız tamdır. Hukuk düzeni içerisinde yürütülecek sürecin sonunda adaletin gereğinin yerine geleceğine inanıyor; Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Ekinci ve diğer tutukluların en kisa sürede özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyoruz."