EGİAD'dan Barselona'ya İş Gezisi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirmek, ihracat kapasitesini artırmak ve küresel iş birliklerini geliştirmek amacıyla 8-12 Nisan 2026 tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentine 30 kişilik heyetle kapsamlı bir iş gezisi düzenledi. EGİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen program, diplomatik temsilciliklerden uluslararası kuruluşlara, Ar-Ge merkezlerinden üretim tesislerine uzanan geniş bir temas ağı sundu.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, iş gezisinin Türk iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik bir adım olduğunu vurguladı. İspanya'nın Avrupa Birliği'nin büyük ekonomilerinden biri olarak sanayi, turizm, yenilenebilir enerji ve teknoloji alanlarında güçlü kapasiteye sahip olduğunu belirten Özhelvacı, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven zemininde geliştiğini ifade etti. İspanya pazarının altyapı projeleri, enerji yatırımları, lojistik, tarım-gıda ve teknoloji alanlarında iş birliklerine olanak sağladığını kaydetti.

Program kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosu Ayşe Zeybek ziyaret edilerek ticaret hacminin artırılması ve ihracat imkanlarının genişletilmesine yönelik görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Akdeniz bölgesinde ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Union for the Mediterranean (UfM) kurumu ziyaret edildi ve bölgesel kalkınma, dijital dönüşüm ile sürdürülebilirlik odaklı projeler ele alındı. İş dünyası temasları çerçevesinde, Avrupa'nın köklü federasyonlarından Foment del Treball Nacional ile girişimcilik ekosistemlerinin güçlendirilmesi, inovasyon odaklı projeler ve sürdürülebilir ticaret modelleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

EGİAD heyeti, Barselona'da küresel ölçekte faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını da ziyaret etti. Sebze ve tarla bitkileri tohumları alanında faaliyet gösteren Semillas Fit şirketinde tarım teknolojileri, Ar-Ge faaliyetleri ve sürdürülebilir üretim yaklaşımı incelendi. Ayrıca, özel kimyasal çözümler alanında faaliyet gösteren Lamirsa firmasında ileri kimyasal teknolojiler ve inovasyon odaklı üretim yaklaşımı yerinde gözlemlendi. Programın teknoloji ayağında ise Barcelona Supercomputing Center ve bünyesindeki AI Factory ziyaret edilerek yapay zekâ uygulamalarının sağlık, enerji, finans ve üretim gibi sektörlerdeki katma değeri değerlendirildi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, ziyaretin yalnızca bir iş gezisi değil, ticari diplomasi ve küresel iş birliği geliştirme hedeflerini bir araya getiren stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Barselona'nın teknoloji ve inovasyon alanında güçlü bir ekosisteme sahip olduğunu belirten Özhelvacı, EGİAD'ın üyelerinin küresel değer zincirlerinde daha güçlü konuma ulaşması için uluslararası temasları sürdüreceğini ifade etti.