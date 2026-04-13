EGİAD'dan Barselona'ya İş Gezisi

13.04.2026 10:51
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 30 kişilik heyetle İspanya'nın Barselona kentine gerçekleştirdiği iş gezisini tamamladı. Ziyaret, diplomatik temaslar, iş dünyası görüşmeleri ve teknoloji merkezleri incelemeleriyle Türk iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırmayı hedefledi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirmek, ihracat kapasitesini artırmak ve küresel iş birliklerini geliştirmek amacıyla 8-12 Nisan 2026 tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentine 30 kişilik heyetle kapsamlı bir iş gezisi düzenledi. EGİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen program, diplomatik temsilciliklerden uluslararası kuruluşlara, Ar-Ge merkezlerinden üretim tesislerine uzanan geniş bir temas ağı sundu.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, iş gezisinin Türk iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik bir adım olduğunu vurguladı. İspanya'nın Avrupa Birliği'nin büyük ekonomilerinden biri olarak sanayi, turizm, yenilenebilir enerji ve teknoloji alanlarında güçlü kapasiteye sahip olduğunu belirten Özhelvacı, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven zemininde geliştiğini ifade etti. İspanya pazarının altyapı projeleri, enerji yatırımları, lojistik, tarım-gıda ve teknoloji alanlarında iş birliklerine olanak sağladığını kaydetti.

Program kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosu Ayşe Zeybek ziyaret edilerek ticaret hacminin artırılması ve ihracat imkanlarının genişletilmesine yönelik görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Akdeniz bölgesinde ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Union for the Mediterranean (UfM) kurumu ziyaret edildi ve bölgesel kalkınma, dijital dönüşüm ile sürdürülebilirlik odaklı projeler ele alındı. İş dünyası temasları çerçevesinde, Avrupa'nın köklü federasyonlarından Foment del Treball Nacional ile girişimcilik ekosistemlerinin güçlendirilmesi, inovasyon odaklı projeler ve sürdürülebilir ticaret modelleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

EGİAD heyeti, Barselona'da küresel ölçekte faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını da ziyaret etti. Sebze ve tarla bitkileri tohumları alanında faaliyet gösteren Semillas Fit şirketinde tarım teknolojileri, Ar-Ge faaliyetleri ve sürdürülebilir üretim yaklaşımı incelendi. Ayrıca, özel kimyasal çözümler alanında faaliyet gösteren Lamirsa firmasında ileri kimyasal teknolojiler ve inovasyon odaklı üretim yaklaşımı yerinde gözlemlendi. Programın teknoloji ayağında ise Barcelona Supercomputing Center ve bünyesindeki AI Factory ziyaret edilerek yapay zekâ uygulamalarının sağlık, enerji, finans ve üretim gibi sektörlerdeki katma değeri değerlendirildi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, ziyaretin yalnızca bir iş gezisi değil, ticari diplomasi ve küresel iş birliği geliştirme hedeflerini bir araya getiren stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Barselona'nın teknoloji ve inovasyon alanında güçlü bir ekosisteme sahip olduğunu belirten Özhelvacı, EGİAD'ın üyelerinin küresel değer zincirlerinde daha güçlü konuma ulaşması için uluslararası temasları sürdüreceğini ifade etti.

İş Dünyası, Teknoloji, Barselona, Türk İş, İspanya, Ekonomi, Güncel, Ege, Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Advertisement
