EGİAD, Döngüsel Etki Paneli ile Sürdürülebilir Dönüşümü Masaya Yatırdı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasında sürdürülebilirlik odağında dönüşen iş yapış biçimlerini ve döngüsel ekonomi yaklaşımının stratejik fırsatlarını ele almak amacıyla, CILAB-Döngüsel İnovasyon Ekonomisi Platformu iş birliğiyle 'Döngüsel Etki Paneli' düzenledi. EGİAD merkezinde, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen panelde; döngüsel ekonomi perspektifinin iş dünyasına etkileri, sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm süreçleri ve bu dönüşümün kurumlara sunduğu rekabet avantajları çok boyutlu bir yaklaşımla tartışıldı. İklim mevzuatının yansımalarından yeşil dönüşüm uygulamalarına, finansman olanaklarından sürdürülebilir marka algısına kadar farklı disiplinler bir araya getirildi ve katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Panelde; Gıda Mühendisi Dr. Murat Hocalar, Doç. Dr. Kadir Bektaş, Endüstri Mühendisi Murat Talu ve Dr. Fulya Şenbağcı Özer bilgi ve deneyimlerini paylaşarak iş dünyasının dönüşüm yolculuğuna ışık tuttu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, açılış konuşmasında küresel ekonominin büyümenin niteliği ve sürdürülebilirliği ile yeniden tanımlandığını vurgulayarak, sürdürülebilirliğin artık bir iyi niyet göstergesi değil, doğrudan rekabet gücünün belirleyicisi olduğunu ifade etti. Özhelvacı, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı gibi küresel düzenlemelerin şirketleri etkilediğini belirterek, sürdürülebilir dönüşümü doğru okuyan kurumların gelecekte güçlü bir konum elde edeceğini söyledi.

Özhelvacı ayrıca, döngüsel ekonomi yaklaşımının yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, ekonomik dayanıklılığın temel unsuru olduğunu dile getirdi. Enerji maliyetlerindeki artışın iş dünyasını sürdürülebilir kaynaklara yönelttiğini vurgulayarak, döngüsel ekonominin jeopolitik risklere karşı bir dayanıklılık stratejisi olduğunu ve bu dönüşümü yöneten şirketlerin yeni iş modelleri yaratacağını belirtti. EGİAD'ın 35 yıllık birikimiyle dönüşüm odaklı bir vizyon geliştirdiğini, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını ifade etti.

Panelde yapılan değerlendirmelerde, döngüsel ekonomi yaklaşımının maliyet yönetimi, tedarik zinciri güvenliği, inovasyon kapasitesi ve marka değeri açısından şirketlere önemli avantajlar sunduğu vurgulandı. Katılımcılar, sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün önümüzdeki dönemde iş dünyasının rekabet gücünü belirleyen temel faktörlerden biri olacağı konusunda görüş birliğine vardı ve kurumların bu dönüşümü stratejik bir perspektifle ele almasının kritik önem taşıdığı ifade edildi.