Eğirdir'deki Heykellerin Geçmişi ve Potansiyeli

18.05.2026 11:35
Eğirdir'de 2004'te yapılan uluslararası heykel sempozyumu, 22 yıldır Can Ada'da sergileniyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2004'te düzenlenen uluslararası heykel sempozyumu kapsamında yapılan 13 heykel, Can Ada'da 22 yıldır sergileniyor.

İlçede 16 Ağustos-16 Eylül 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Isparta Eğirdir Taş Heykel Sempozyumu'na Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Japonya, İsrail, Mısır, Bulgaristan ve Ekvator'dan 13 heykeltıraş katıldı.

Fransa'dan Alex Labejof, Ekvator'dan Jesus Cobo, Bulgaristan'dan Kamen Tanev, Mısır'dan Salah Hamad, İtalya'dan Stefano Gratarola, İsrail'den Tanya Preminger, Japonya'dan Toru Saizo ile Türkiye'den Bülent Çınar, Evrim Çamoğlu, Mustafa Yüksel, Nusret Başöner, Ayşe Sibel Kedik ve Olcay Ataseven tarafından birer heykel yapıldı.

Heykeller, sempozyum anısına yerleştirildikleri Can Ada'daki rekreasyon alanında 22 yıldır ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Çetin Meydan, AA muhabirine, heykellerin bulunduğu alanın hem yerli halk hem de ziyaretçiler için önemli bir dinlenme noktası olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin, heykellerin niçin yapıldığını ve sergilendiğini bilememesinin önemli bir eksiklik olduğunu belirten Meydan, "Buraya gelenler doğal olarak 'Bu heykeller neden burada?' sorusunu soruyor. Ancak alanda buna dair hiçbir bilgilendirme bulunmuyor." dedi.

-"Turizm açısından önemli bir potansiyel taşıyor"

Meydan, alanın girişine sempozyumu anlatan bir tabela yerleştirilmesi ve her heykelin yanına da eserin kime ait olduğunu gösteren plaketler konulmasının gerektiğini ifade etti.

Bazı eserlerin zamanla zarar gördüğüne dikkati çeken Meydan, "Bu eserlerin korunması için çevre düzenlemesi yapılmalı, gerekirse koruma altına alınmalı. Heykeller, turizm açısından önemli bir potansiyel taşıyor." diye konuştu.

Meydan, uluslararası katılımla yeniden bir sempozyum düzenlenmesi önerisinde bulunarak, "Bu organizasyonun daha kapsamlı olarak bir yenisi yapılabilir. Yeni eserlerle birlikte burası çok daha zengin bir alana dönüşür. Bu bölge açık hava heykel müzesi haline getirilebilir. Böyle bir gelişme, Eğirdir'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınırlığını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

