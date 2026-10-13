Eğitim Gücü Sen, öğretmen becayişi için MEB'e merkezi sistem başvurusu yaptı. - Son Dakika
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Eğitim Gücü Sen, öğretmen becayişi için MEB'e merkezi sistem başvurusu yaptı.

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Eğitim Gücü Sen, öğretmen becayişi için MEB\'e merkezi sistem başvurusu yaptı.
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Eğitim Gücü Sen, öğretmenlerin becayiş taleplerinin elektronik ortamda alınıp merkezi sistemle eşleştirilmesi için MEB'e başvurdu. Sendika, branş, norm kadro, görev yeri ve hizmet puanına göre eşleştirme yapacak şeffaf sistemin beklentileri karşılayacağını belirtti.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirme (becayiş) taleplerinin elektronik ortamda alınması, uygun koşulları taşıyan öğretmenlerin eşleştirilmesi ve atamaların merkezi olarak yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Sendika, branş, norm kadro, görev yeri ve hizmet puanı gibi objektif kriterlere dayalı bir sistem kurulmasını istedi.

Eğitim Gücü Sen, öğretmenlerin becayiş taleplerinin merkezi ve şeffaf bir sistem üzerinden değerlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne resmi başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Sendikanın açıklamasında, mevcut öğretmen yer değiştirme sisteminde becayiş taleplerinin Bakanlığa iletilebileceği ve uygun eşleşmelerin görülebileceği sistematik bir uygulama bulunmadığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğitim Gücü Sen olarak, öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirme (becayiş) taleplerinin merkezi ve şeffaf bir sistem üzerinden alınması, uygun şartları taşıyan öğretmenlerin eşleştirilmesi ve yer değiştirme işlemlerinin Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne resmi başvuruda bulunduk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 73. maddesinde, aynı kurumun farklı yerlerinde görev yapan aynı sınıftaki memurların, atamaya yetkili amirin uygun bulması halinde karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmayı talep edebilecekleri düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, mevcut öğretmen yer değiştirme sisteminde karşılıklı olarak görev yerlerini değiştirmek isteyen öğretmenlerin bu taleplerini Bakanlığa iletebilecekleri, uygun eşleşmeleri görebilecekleri ve sürecin merkezi şekilde yürütülebileceği sistematik bir uygulama bulunmamaktadır.

Öğretmenlerin ailevi, sosyal ve kişisel koşulları doğrultusunda farklı il veya ilçelerde görev yapan meslektaşlarıyla karşılıklı yer değiştirme talepleri oluşabilmektedir. Uygun şartları taşıyan iki öğretmenin karşılıklı talebi bulunmasına rağmen bu imkanın etkin şekilde kullanılamaması, mevcut yer değiştirme sisteminde önemli bir eksiklik oluşturmaktadır.

Bu nedenle öğretmenlerin becayiş taleplerinin elektronik ortamda alınabileceği merkezi bir sistem kurulmasının; taleplerin şeffaf biçimde değerlendirilmesine, uygun eşleşmelerin kolaylaştırılmasına ve öğretmenlerin yer değiştirme beklentilerinin daha etkin karşılanmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

EŞLEŞTİRMELERİN OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE YAPILMASI TALEBİ

Sendika başvuruda yer verdiği talepleri şöyle sıraladı:

"Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına yaptığımız başvuruyla; merkezi bir 'Öğretmen Becayiş Sistemi' oluşturulmasını, öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirme taleplerini elektronik ortamda sisteme iletebilmesini, branş, norm kadro, görev yeri ve hizmet puanı gibi objektif kriterler doğrultusunda uygun öğretmenlerin sistem üzerinden eşleştirilmesini, şartları uygun bulunan eşleşmelerin Bakanlık tarafından merkezi atama yoluyla gerçekleştirilmesini sağlayacak mevzuat ve uygulama düzenlemelerinin yapılmasını talep ettik.

Eğitim Gücü Sen olarak, öğretmenlerin yer değiştirme imkanlarını genişletecek, taleplerin şeffaf ve sistematik biçimde değerlendirilmesini sağlayacak çözüm odaklı düzenlemelerin hayata geçirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
SendikaEğitimGüncelSon Dakika

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