(ANKARA) - Eğitim-İş tarafından Sözcü TV'ye yönelik yapılan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Kayyumlar derhal geri çekilmeli, yayınlar başlatılmalı, kanal emekçilerinin hakları ve iş güvenceleri korunmalıdır. Özgür basın susturulamaz. Halk iradesi kayyumlarla teslim alınamaz" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim-İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu görüşlere yer verildi:

"Bu sabah erken saatlerde, Sözcü TV'ye şafak operasyonu gerçekleştirilmiş, kanal yönetimine kayyum atanmıştır. Halk TV'den 1 ay sonra Sözcü TV'ye de operasyon yapılmasıyla Türkiye'nin en çok izlenen iki muhalif haber kanalı kayyum yoluyla susturulmuştur. Bir kanal önüne onlarca polis otobüsünün yığılması, binanın ablukaya alınarak suç örgütlerini andıran yöntemlerle baskın düzenlenmesi, kanal yöneticilerinin gözaltına alınması ve çalışanların binaya girişinin engellenmesi kamuoyuna verilen gözdağlarına bir yenisini daha eklemiştir. Sözcü TV'ye, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği bir dosyanın yeniden açılmasıyla kayyum atanmıştır.

Kayyum politikaları ülkemizde yönetim pratiği haline getirilmiş, muhalif sesleri baskılamanın ve kamuoyunu sindirmenin olağan aracı olmuştur. Seçilmiş belediye başkanlarından siyasi partilere, gazetecilerden kanallara uzanan kayyum süreci, halk iradesini ve haber alma hakkını ortadan kaldırmaya devam etmektedir. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı demokrasinin vazgeçilmez koşuludur. Muhalif seslerin bir bir yargı sopasıyla susturulduğu bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

Eğitim-İş olarak Sözcü TV'nin, Halk TV'nin, Tele 1'in, tutuklu gazetecilerin yanında olmaya, halkın haber alma özgürlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kayyumlar derhal geri çekilmeli, yayınlar başlatılmalı, kanal emekçilerinin hakları ve iş güvenceleri korunmalıdır. Özgür basın susturulamaz. Halk iradesi kayyumlarla teslim alınamaz."