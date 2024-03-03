Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında, Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti. Eğitim- İş genel başkanı Kadem Özbay, "Bugün bu devrim yasalarına sahip çıkması gereken, cumhuriyetin kurumlarında cumhuriyetin imkanları ile oturanlardır. Ancak ne yazık ki, sokaklarda hilafet çağrısına müsaade edenler onların yürüyüşlerine kol kanat gerenler, bugün cumhuriyetin 100 yılında Tandoğan mitingine engel olmak istemişlerdir" dedi.
Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında, Tandoğan Meydanı'nda bir araya geldi. Eğitimciler burada yaptıkları açıklamanın ardından Anıtkabir'e yürüdü. "Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz", "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attı.
Eğitim- İş Genel Başkanı Özbay şunları söyledi:
"Bugün üç devrim yasasının yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan devrim yasalarının yüzüncü yıldönümü. Bugün bu devrim yasalarına sahip çıkması gereken cumhuriyetin kurumlarında, cumhuriyetin imkanları ile oturanlardır. Ancak ne yazık ki sokaklarda hilafet çağrısına müsaade edenler, onların yürüyüşlerine kol kanat gerenler bugün cumhuriyetin 100. yılında Tandoğan mitingine engel olmak istemişlerdir. Ama bizi bu engellerle asla yıldıramayacaklar. Cumhuriyet hem herkesindir hem de hiç kimsenindir. Yani cumhuriyetin içerisinde cumhuriyetin imkanları ile bir yere oturan kişi ben her şeyi yapıyorum diyemez. Cumhuriyetçilik, Atatürkçülük seçim zamanları geldiğinde arkanıza Atatürk resmi alarak açıklama yapan bir Bakanlıkla olmaz. Cumhuriyetçiliğin olduğu yerde hilafet olmaz. Şeriat olmaz. Tek adam olmaz. Cumhuriyetçilere yol kapatan bakan da olmaz. Vali de olmaz, Cumhurbaşkanı da olmaz."
Son Dakika › Güncel › Eğitim-İş Üyeleri 3 Mart Devrim Yasaları'nın 100. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları, 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, yetersiz rüzgar nedeniyle ilk gün iptal edildi ancak bugün yapılan iki yarışla sona erdi. Yarışta dereceye giren yatlar ve kaptanları da açıklandı. Kış Trofesi'nin 4. ayağı ise 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Sivas'ın Yenimahalle 22. Sokak'ta bulunan bir garajda çıkan yangında, 2 araç kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Batman Film Günleri"ne katılan usta yönetmen Derviş Zaim, yurtdışında Türk sinemasının karşılaştığı sorunlara ilişkin, "Türklerden bekledikleri filmi yapmazsan, allameicihan olsan seni o yerlere sokmazlar.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde görev yapan polis memurları Ümran Demirtaş ve Mehmet Mengilli, Varda Köprüsü yanında düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Nikahlarını üniformalarıyla kıyan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, çiftin evlilik cüzdanını Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur verdi. Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aziz Karakuş ile çiftin mesai arkadaşları da katıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde, arızalı olduğu belirtilen 3 milyon lira değerindeki bir teknede patlama meydana geldi. Patlama sonucunda tekne alev topuna dönerken, tekne sahibi ve arkadaşı denize atlayarak kurtuldu. Yanıklar oluşan yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, ‘İyi ki Ataşehirliyim’ diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki temasları sırasında yaptığı açıklamalarda, enflasyonun kontrol altına alındığını ve büyümeye odaklandıklarını belirtti. Ayrıca, piyasa gerçeklerinden kopuk fiyat artışlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini ve ülkemizin 5 yıl daha kazandığını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?