Eğitim seti üreten Balekoğlu, ürünlerini TEKNOFEST Güneydoğu'da tanıttı - Son Dakika
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Eğitim seti üreten Balekoğlu, ürünlerini TEKNOFEST Güneydoğu'da tanıttı

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Eğitim seti üreten Balekoğlu, ürünlerini TEKNOFEST Güneydoğu\'da tanıttı
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2020'de TEKNOFEST Gaziantep'te 'Baybars' adlı insansız kara aracıyla 4'üncü olan Doç. Dr. Safa Balekoğlu, robotik eğitim setlerini TEKNOFEST Güneydoğu'da tanıttı. Modüler setlerin 200'ün üzerinde robotu, Türkiye'de eğitim kurumlarında faaliyet gösteriyor.

BEYZA NUR ERYILMAZ/OKAN COŞKUN - Gaziantep'te 2020'de düzenlenen TEKNOFEST'e "Baybars" adlı insansız kara aracıyla katılarak dereceye giren Doç. Dr. Safa Balekoğlu ve ekibi, yarışmanın ardından geliştirdikleri robotik eğitim setlerini TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Ana Bilim Dalında araştırma görevlisiyken yürütücülerinden olduğu proje kapsamında "Baybars" adı verilen insansız kara aracı prototipiyle 2020 yılında TEKNOFEST Gaziantep'e katılan Safa Balekoğlu, ekibiyle "insan yararına teknolojiler" kategorisinde 4'ncü oldu.

TEKNOFEST'in ardından çalışmalarını sürdüren Balekoğlu, ortaklarıyla birlikte elde ettikleri deneyimi eğitim teknolojilerine aktararak robotik eğitim setleri geliştirmeye başladı.

Kurduğu firmayla çocukların robotik kodlama öğrenmesi için seti yeniden kurgulanabilir hale getiren Balekoğlu, robotik eğitim setlerini TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin beğenisine sundu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Safa Balekoğlu, AA muhabirine, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Robotik eğitim setlerini eğitim kurumlarına ulaştırdıklarını belirten Balekoğlu, şöyle konuştu:

"2023'ten bu yana robotik eğitim setlerinin üzerinde çalışıyoruz ve nihayete erdirdik. Setlerimiz tamamen demonte üretiliyor. Çocuk, bir öğretmen eşliğinde, hazırladığımız müfredat eşliğinde tamamen demonte şeklinde somun, cıvata, metal aksam, kartları, sensörleri birleştiriyor ve birleştirdikten sonra da yazılımını yaptığımız yazılımla beraber çocuk onlara robotik kodlamayı yapıyor ve oradan kodlama temellerini atmış oluyor."

TEKNOFEST'te yarışmacı olarak başlayan süreç ürüne dönüştü

TEKNOFEST'in çalışmalarındaki rolüne dikkati çeken Balekoğlu, 2020'de "Baybars" ile yarıştıkları festivalin ardından çalışmalarını farklı alanlarda sürdürdüklerini belirtti.

Yurt dışına da ürün gönderdiklerini dile getiren Balekoğlu, şöyle devam etti:

"Özbekistan ve Kuzey Makedonya'ya ürünler gönderdik. TEKNOFEST'le beraber ilerliyoruz. Yani aslında biz TEKNOFEST kuşağı ile beraber, Milli Teknoloji Hamlesi altında bu işe başladık. 100'ün üzerinde üretilen robotlarımız farklı ülkelere verildi. Türkiye içinde de en az 200'ün üzerinde robotlarımız şu anda eğitim kurumlarında faaliyet gösteriyor. Bir eğitim setini aldığınızda temel seviye, bir daha ikinci bir set almanıza gerek kalmıyor. Modüler olduğu için birbirine monte ederek ileri seviyeye ulaşabiliyorsunuz. Ayrıyetten çocuk 3D yazıcıdan herhangi bir parçası kırıldığında, o parçayı 3D yazıcıdan basıyor ve robotumuza entegre edebiliyor. Bu şekilde çocuğa hem robotik kodlamayı hem de aslında üretim sürecine katkı sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA
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