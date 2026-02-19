Eğitimde 676 Protokol Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitimde 676 Protokol Tartışması

19.02.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, 676 vakıf ve dernekle protokol yürüttüklerini açıkladı; Kaya ise şeffaflık vurguladı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın soru önergesine verdiği yanıtta, Bakanlığın 676 vakıf ve dernekle protokol yürüttüğünü açıkladı. Kaya, "676 protokol, eğitim alanının sistematik biçimde vakıf ve dernekler eliyle şekillendirildiğini göstermektedir. Eğitim politikası, şeffaf olmayan iş birlikleri üzerinden yürütülemez" diye tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın vakıf ve derneklerle yaptığı iş birliklerine ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Tekin, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından 676 ayrı protokolün yürütüldüğü, çok sayıda vakıf, dernek ve çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapıldığı, bu protokollerin mevzuata uygun olduğunu belirtti. Tekin, protokol yapılan kurumlar arasında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İHH, çeşitli vakıflar ve derneklerle spor federasyonlarının da bulunduğunu ifade etti.

Bakan Tekin'in yanıtını değerlendiren Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) asli görevi, eğitimi doğrudan ve kamusal sorumlulukla yürütmektir. 676 protokol, eğitim alanının sistematik biçimde vakıf ve dernekler eliyle şekillendirildiğini göstermektedir. Eğitim politikası, şeffaf olmayan iş birlikleri üzerinden yürütülemez" dedi.

Kaya, çocukların eğitim ortamlarının ideolojik ya da dış etkilere açık hale getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak protokollerin kapsamı, içeriği ve denetim süreçlerinin kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanması çağrısında bulundu.

Tekin'in yanıtında, Bakanlığın yanıtında ayrıca çocuk yaşta evliliği meşrulaştıran açıklamalarıyla bilinen Nurettin Yıldız'ın Bursa'da okullarda ders anlatmasına ilişkin herhangi bir izin talebinde bulunmadığı, İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenmek istenen bir programın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı ifade edildi. Kaya, "Sorularımıza verilen yanıtlar yeni soruları beraberinde getirmiştir. Eğitim alanında yapılan her uygulamanın hesabı kamuoyuna verilmelidir. Çocuklarımızın geleceği, siyasi ve ideolojik tercihlere teslim edilemez" dedi.

Kaya, sürecin Meclis gündeminde tutulacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimde 676 Protokol Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

11:57
Herkes onu konuşuyor İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:01:26. #7.11#
SON DAKİKA: Eğitimde 676 Protokol Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.