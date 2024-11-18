Eğitimde Çocuk Yoksulluğu Soruları TBMM'de - Son Dakika
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Eğitimde Çocuk Yoksulluğu Soruları TBMM'de

Eğitimde Çocuk Yoksulluğu Soruları TBMM\'de

CHP'li Gürsel Erol, Milli Eğitim Bakanı'na eğitim dışındaki çocuklar hakkında sorular yöneltti.

18.11.2024 17:08
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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Örgün Eğitim İstatistiklerini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Erol, Bakan Tekin'e "2023-2024 öğretim yılında eğitim dışında kalan çocukların kayıtlı ya da kayıtsız şekilde çalıştırılmasının tespit edilmesi ile ilgili bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Bakanlığınızın eğitimde çocuk yoksulluğu ile mücadele etmek üzere uyguladığı politikalar nelerdir" diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2023-2024 Örgün Eğitim İstatiklerine göre okul dışında kalan öğrenci sayısında geçen yıllara göre artış olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Erol, Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Öğrenci sayısında yıllara göre azalma varsa bunun nedeni nedir?"

"2023-2024 öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı toplam öğrenci sayısı kaçtır, önceki öğretim yılına göre öğrenci sayısında azalma tespit edilmiş midir, eğer öğrenci sayısında yıllara göre azalma varsa bunun nedeni nedir? 2023-2024'te eğitim dışındaki çocuk sayısı kaçtır, önceki öğretim yıllarına göre eğitim dışında kalan öğrenci sayısının değişimi nedir? 2023-2024 öğretim yılında eğitim dışındaki çocuk sayısındaki artışın cinsiyet ve bölgesel dağılımı nedir?

"Çocukların kayıtlı ya da kayıtsız şekilde çalıştırılmasının tespit edilmesi ile ilgili bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır?"

14-17 yaş grubunda diğer yaş gruplarına göre artış ne durumdadır? Yaş grubuna göre net okullulaşma oranları ile kademelere göre net okullulaşma oranları arasındaki farkın en yüksek olduğu kademe hangisidir? Eğitimden erken ayrılan çocukların tespit edilip tekrar eğitime kazandırılmaları için Bakanlığınızca çalışma yapılmakta mıdır? 2023-2024 öğretim yılında eğitim dışında kalan çocukların kayıtlı ya da kayıtsız şekilde çalıştırılmasının tespit edilmesi ile ilgili bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Bakanlığınızın eğitimde çocuk yoksulluğu ile mücadele etmek üzere uyguladığı politikalar nelerdir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eğitimde Çocuk Yoksulluğu Soruları TBMM'de - Son Dakika

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