Eğitimdeki mali yük aileleri zorluyor - Son Dakika
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Eğitimdeki mali yük aileleri zorluyor

27.06.2026 10:08
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CHP'li Akkuş İlgezdi, eğitim masraflarının aileleri geçim krizine soktuğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, YKS maratonunun ardından ailelerin karşı karşıya kaldığı eğitim maliyetlerine dikkati çekerek, "Üniversiteye yerleşen öğrenciler için sorun sınav sonucuyla bitmiyor; devlet üniversitesini kazansa dahi barınma, ulaşım, beslenme, kırtasiye ve günlük yaşam giderleri ailelerin bütçesini zorluyor. Eğitim sistemi artık aileler için her sonucuyla yeni bir geçim kıskacına dönüşmüş durumda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, sınava hazırlık maliyetlerinin eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını belirterek, gençlerin hayallerinin ailelerin ödeme gücüne teslim edildiğini kaydetti. Vakıf üniversitelerinin ücretlerindeki artışın dar ve orta gelirli aileler için karşılanamaz bir duruma geldiğini vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Eğitim hakkı, ailelerin gelir düzeyine göre şekillenemez. Bugün birçok aile çocuğunun üniversite eğitimi için borçlanıyor, temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalıyor. Eğitim, bir ailenin bütçesini altüst eden bir lüks haline getirilemez" dedi.

Barınma, ulaşım, yemek, kırtasiye ve sosyal yaşam giderleri de eklendiğinde üniversite okumanın aileler için başlı başına bir geçim krizine dönüştüğünü belirten Akkuş İlgezdi, "Çocuklarının geleceği için her fedakarlığı yapan aileler, artık umut ile borç arasında sıkıştırılmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

"BU TABLO SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Bir programa yerleşemeyen öğrencilerin de kaderine terk edildiğini ve sınava yeniden hazırlanma sürecinin aileler için ayrı bir ekonomik baskı yarattığını ifade eden Akkuş İlgezdi, "Üniversiteye yerleşemeyen gençlerimiz için süreç bitmiyor, yeniden başlıyor. Dershane, kurs, özel ders, kaynak kitap ve deneme sınavı ücretleri ailelerin omzuna yeni bir yük olarak biniyor. Çocuğunun geleceğinden vazgeçmek istemeyen aileler, geçim derdiyle eğitim masrafları arasında eziliyor. Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır" dedi.

"HER ÇOCUĞUN NİTELİKLİ EĞİTİMDE EŞİT KOŞULLARDA ULAŞABİLDİĞİ DÜZENİ KURMAK ZORUNDAYIZ"

Eğitimin kamusal bir hak olduğunu vurgulayan ve devletin sorumluluğunu ailelerin üzerine, piyasanın insafına bırakamayacağını belirten Akkuş İlgezdi, "Vakıf üniversitelerinin ücretleri denetimsiz şekilde artarken, sınava hazırlık sistemi de başlı başına bir ekonomik sektöre dönüşmüş durumdadır. Eğitim piyasaya teslim edildikçe, gençlerin hayalleri ailelerin cüzdanına mahküm edilmektedir. Bu kabul edilemez. Her çocuğun nitelikli eğitime eşit koşullarda ulaşabildiği, hiçbir ailenin evladının geleceği için borç defteri açmak zorunda kalmadığı bir düzeni kurmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimdeki mali yük aileleri zorluyor - Son Dakika

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