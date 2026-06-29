Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Operasyonu

MARDİN merkezli 5 ilde, ehliyet sınavlarında gizli kamera, casus kulaklık ve yapay zekayla oluşturulan sahte biyometrik fotoğraf kullanarak usulsüzlük yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında gizli kamera, casus kulaklık ve yapay zekayla oluşturulan sahte biyometrik fotoğraf kullanarak usulsüzlük yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Mardin merkezli Şanlıurfa, İzmir, Sakarya ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ekiplerin aramalarında; ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.