EHP Genel Başkanı Öztürk'ten İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki

(ANKARA) - Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Öztürk, "Siyasi iktidar bu hukuksuzluğa ilelebet devam edemeyecek. Eskiden hiç böyle şeylere ihtiyaç duymadan seçimlere giden AKP, şu anda olağan şekilde bir seçime cesaret edemiyor. Bu karar, yenilmekten ne kadar korktuğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Başka bir diploma tartışmalıyken, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, hukuku ayaklar altına alan bir karardır. Siyasi iktidar bu hukuksuzluğa ilelebet devam edemeyecek. Eskiden hiç böyle şeylere ihtiyaç duymadan seçimlere giden AKP, şu anda olağan şekilde bir seçime cesaret edemiyor. Bu karar, yenilmekten ne kadar korktuğunu gösteriyor. Biz nasıl kayyımlarla ilgili mücadelemize devam ettiysek, seçme ve seçilme hakkını tanımayan bu karara karşı da mücadelemize devam edeceğiz."