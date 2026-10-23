Eisenhower'ın dünya küresi Hegseth'in makamına taşınırken hasar gördüğü iddia edildi - Son Dakika
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Eisenhower'ın dünya küresi Hegseth'in makamına taşınırken hasar gördüğü iddia edildi

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Washington Post'a konuşan kaynaklar, Eisenhower'ın İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı iki ayaklı dünya kürelerinden birinin Hegseth'in Pentagon'daki makamına taşınırken düşürülerek hasar gördüğünü iddia etti. Gazete, hasarlı kürenin görüntülerini yayımladı.

ABD'de eski Başkan Dwight D. Eisenhower tarafından kullanılan iki ayaklı dünya küresinden birinin, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Pentagon'daki makamına taşınırken düşürülmesi sonucunda hasar gördüğü iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesine konuşan konuya aşina kaynaklar, ABD'nin 34. Başkanı Eisenhower'ın İkinci Dünya Savaşı döneminde kullandığı iki ayaklı dünya küresinin halihazırda Pentagon'da muhafaza edildiğini ifade etti.

Kürelerin Hegseth için tarihi önem taşıdığını aktaran kaynaklar, Hegseth'in ekibinin, kürelerden birinin bakanın makam odasına taşınmasını talep ettiğini ve bu işlem için bir ekip görevlendirdiğini kaydetti.

Bakanlık bünyesindeki tarihi eserlerin taşınma süreci normal şartlarda eğitimli küratörlerin gözetiminde gerçekleştirilirken kaynaklar, Hegseth'in ekibinin görevlendirdiği personelin eseri düşürdüğünü aktardı.

Öte yandan hasar görmüş kürenin görüntüleri WP tarafından yayımlandı.

Kaynak: AA
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