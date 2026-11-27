İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'ni koalisyon görüşmelerini kasten uzatmakla suçlayarak, "Bana verilen görev süresini sonuna kadar kullanmaya ve yeni bir hükümet kurmaya niyetliyim. Bunun için 8 gün kaldı. Bu süre içinde hükümeti kurmaya kararlıyım." dedi.

Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon görüşmeleri ve Meclisteki yasama çalışmalarına ilişkin komisyonlarda ve genel kurulda zamanlaması ayarlanmış provokasyonlara ve hakaretlere uğradıklarını söyledi.

Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz ile Yair Golan başkanlığındaki Demokratlar Partisi ile koalisyon anlaşmaları imzaladıklarını belirten Eisenkot, Birlikte ittifakıyla da anlaşma imzalamak için çalıştığını ifade ederek, şu açıklamayı yaptı:

"Bana verilen görev süresini sonuna kadar kullanmaya ve yeni bir hükümet kurmaya niyetliyim. Bunun için 8 gün kaldı. Bu süre içinde hükümeti kurmaya kararlıyım."

"Likud şu ana kadar hiçbir temel konuda ilerleme kaydetmeye yanaşmadı"

Eisenkot, geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile yaptığı gizli ve açık müzakerelerden duyduğu memnuniyetsizliği vurguladı ve şunları kaydetti:

"Son iki haftada Yashar ve Likud müzakere ekipleri 5 kez bir araya geldi ancak Likud daha sık aralıklarla toplantı planlamayı reddetti. İki hafta ve 5 toplantı, eğer gerçekten istenseydi bir anlaşmaya varmak için yeterli bir süre. Likud ise şu ana kadar hiçbir temel konuda ilerleme kaydetmeye yanaşmadı."

Eisenkot, Likud Partisi'ni birlik hükümeti konusundaki ilerlemeyi engellemekle suçladı

Eisenkot, "Tartışmayı dönüşümlü başbakanlık konusuna odaklamak işlerine geliyor ancak bu mesele, ülkenin geleceğini ilgilendiren hayati konulardaki uzlaşmaz tutumlarının yalnızca buzdağının görünen kısmıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Likud Partisi'ni birlik hükümeti konusundaki ilerlemeyi engellemekle suçlayan Eisenkot, parti temsilcilerinin her türlü uzlaşmayı baltalayacak şekilde kendi pozisyonlarına saplanıp kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Aşırılık yanlılarını hükümetten çıkarmaya hazır değiller, devlet soruşturma komisyonu kurmaya hazır değiller, herkes için askerlik yasasını geçirecek bir hükümet bileşimi hakkında konuşmaya dahi hazır değiller."

Eisenkot, Likud'un taviz vermeye yanaşmadığını ve iki hafta boyunca masaya somut bir öneri koymayı reddettiğini belirterek, Likud'un zaman kazanmaya, değişim bloğunu bölmeye ve İsrail'i tüm değişim ve onarım partilerinin ülke için tehlikeli olarak tanımladığı mevcut geçici hükümet altında yeni bir seçime sürüklemeye çalıştığını kaydetti.

İsrail'de koalisyon pazarlıkları sürüyor

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.