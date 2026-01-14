Pawel Adamowicz Ödülü, Ekrem İmamoğlu'na Verildi... "Ödülü Demokrasi İçin Yılmadan Mücadele Eden Vatandaşlarımıza İthaf Ediyorum" - Son Dakika
Pawel Adamowicz Ödülü, Ekrem İmamoğlu'na Verildi... "Ödülü Demokrasi İçin Yılmadan Mücadele Eden Vatandaşlarımıza İthaf Ediyorum"

14.01.2026 12:31  Güncelleme: 12:55
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından kendisine verilen Pawel Adamowicz Ödülü'nü almanın onurunu yaşadığını belirtti. İmamoğlu, bu ödülü demokrasi mücadelesi veren tüm vatandaşlara ithaf etti.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından kendisine verilen Pawel Adamowicz Ödülü'nü almaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Demokrasiyi yerelden güçlendirmeye, adaleti ve eşitliği savunmaya, şehirlerimizi özgür ve kapsayıcı kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ödülü demokrasi için her koşulda yılmadan mücadele veren tüm vatandaşlarımıza ithaf ediyorum" ifadesini kullandı.

Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından her yıl verilen ve görevi başında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz'in ismini taşıyan Pawel Adamowicz Ödülü, bu yıl CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi.

İmamoğlu, aldığı ödüle ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Demokrasi, insan onuru ve birlikte yaşama iradesi ilkelerinin simgesi olarak verilen Pawel Adamowicz Ödülü'ne layık görülmekten onur duyuyorum. Bu anlamlı ödül için beni aday gösteren ve destekleyen herkese, ödülü veren Gdansk Belediyesi, Avrupa Bölgeler Komitesi ve ICORN'a teşekkür ederim. Adamowicz nefret söylemine, ayrımcılığa ve korku siyasetine karşı cesaretle duran tüm yerel liderlere ilham olmaya devam etmektedir. Demokrasiyi yerelden güçlendirmeye, adaleti ve eşitliği savunmaya, şehirlerimizi özgür ve kapsayıcı kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ödülü demokrasi için her koşulda yılmadan mücadele veren tüm vatandaşlarımıza ithaf ediyorum."

Kaynak: ANKA

