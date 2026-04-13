Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu ve Arkadaşları 20. Duruşmada Savunmalarını Sürdürdü

13.04.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davanın 20. oturumunda savunmasına devam etti. Tutukluluk sürecinin ardından mahkeme önüne çıkan İmamoğlu, iddianame üzerindeki eleştirilerini dile getirirken, savcının kendisine yönelik tehditlerine de yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, 11 aydır devam eden tutukluluk sürecinin ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 3 bin 800 sayfalık iddianameyle 'suç örgütü kurmak', 'yolsuzluk' ve 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlamalarla yargılanan sanıklar, savunmalarına 20'nci oturumda da devam etti.

Duruşmanın en dikkat çekici anları, Ekrem İmamoğlu'nun geçen hafta yaşanan bir diyaloğu hatırlatmasıyla yaşandı. Cumhuriyet savcısının kendisine yönelik kullandığı ifadeleri mahkeme heyetine aktaran İmamoğlu, 'Geçen hafta savcı bana 'Haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz' dedi. Tavrınız ve alacağınız kararlar benim kişisel hak ve hürriyetim açısından önemlidir. 'Hayır, biz bir tedbir almıyoruz, kişisel tedbirini al' derseniz ben kişisel tedbirimi de almak için elimden gelen gayreti göstereceğim.' diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, iddia makamının sözlerine yönelik herhangi bir tedbir kararlarının olmadığını belirtmesi üzerine İmamoğlu, 'O tehdide karşılık da gerekeni yapacağımdan hiç kuşkunuz olmasın' diyerek tepkisini sürdürdü. Savunmasında, Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney ve ekibinin dosyaya sonradan eklendiğini hatırlatan İmamoğlu, yargılama sürecindeki belirsizliklere dikkat çekti. 'Aynı şekilde bir eylem eklenecek mi ya da olan bir eyleme mi dahil olacak? Bu hususlarda da bilgi sahibi değil' diyerek iddianamenin genişletilme şeklini eleştirdi.

Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı ve kampanya direktörü tutuklu sanık Necati Özkan'ın savunmasıyla devam etti: '387 gündür suçsuz, günahsız, delilsiz ve ispatsız şekilde bugünü bekliyorum. Vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldım. İşime, özgürlüğüme ve aileme kavuşmak istiyorum.'

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:18:59. #.0.5#
SON DAKİKA: İmamoğlu ve Arkadaşları 20. Duruşmada Savunmalarını Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.