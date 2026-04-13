İmamoğlu ve Arkadaşları 20. Duruşmada Savunmalarını Sürdürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, 11 aydır devam eden tutukluluk sürecinin ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 3 bin 800 sayfalık iddianameyle 'suç örgütü kurmak', 'yolsuzluk' ve 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlamalarla yargılanan sanıklar, savunmalarına 20'nci oturumda da devam etti.

Duruşmanın en dikkat çekici anları, Ekrem İmamoğlu'nun geçen hafta yaşanan bir diyaloğu hatırlatmasıyla yaşandı. Cumhuriyet savcısının kendisine yönelik kullandığı ifadeleri mahkeme heyetine aktaran İmamoğlu, 'Geçen hafta savcı bana 'Haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz' dedi. Tavrınız ve alacağınız kararlar benim kişisel hak ve hürriyetim açısından önemlidir. 'Hayır, biz bir tedbir almıyoruz, kişisel tedbirini al' derseniz ben kişisel tedbirimi de almak için elimden gelen gayreti göstereceğim.' diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, iddia makamının sözlerine yönelik herhangi bir tedbir kararlarının olmadığını belirtmesi üzerine İmamoğlu, 'O tehdide karşılık da gerekeni yapacağımdan hiç kuşkunuz olmasın' diyerek tepkisini sürdürdü. Savunmasında, Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney ve ekibinin dosyaya sonradan eklendiğini hatırlatan İmamoğlu, yargılama sürecindeki belirsizliklere dikkat çekti. 'Aynı şekilde bir eylem eklenecek mi ya da olan bir eyleme mi dahil olacak? Bu hususlarda da bilgi sahibi değil' diyerek iddianamenin genişletilme şeklini eleştirdi.

Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı ve kampanya direktörü tutuklu sanık Necati Özkan'ın savunmasıyla devam etti: '387 gündür suçsuz, günahsız, delilsiz ve ispatsız şekilde bugünü bekliyorum. Vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldım. İşime, özgürlüğüme ve aileme kavuşmak istiyorum.'