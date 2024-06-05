İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu, binayı gezerek toplantı gerçekleştirdi ve kurumsal yapısının analizini yapacaklarını belirtti. Ayrıca, müzakereyle yapılan mücadele ve yargı sistemine olan güvenin önemine vurgu yaptı.

05.06.2024 20:57  Güncelleme: 21:32
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçildikten sonra Belediyeler Birliği'ne gitti. İmamoğlu, "Belediyeler Birliği binamızı ziyaret ettim. Çünkü daha önce gelmemiştim açıkçası. Bir davet de almamıştım. Benim bir programım da olmamıştı. Ama geldim... Hızlıca kurumsal yapısının analizini yapıp önümüze bakacağız inşallah. Güzel hizmetler üretme konusundaki karar birliğimizi ve gönül birliğimizi paylaştık encümendeki arkadaşlarımızla. İnşallah çok güzel olur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçilmesinin ardından beledileyeler binasını ziyaret etti. İmamoğlu binadaki odaları gezerek ercümanlarla birlikte kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu şöyle konuştu:

"Aslında bir nezaket buluşması. Sonuçta resmi süreç devam ediyor. Belediyeler Birliği binamızı ziyaret ettim. Çünkü daha önce gelmemiştim açıkçası. Bir davet de almamıştım. Benim bir programım da olmamıştı. Ama geldim. Zaten binayı çok beğenerek yıllardır takip ediyorum sadece belediyeler birliği döneminden değil. Şekerbank döneminden ödüllü bir bina olarak bildiğim özel bir bina. Yapının içini görmek istedim. Ki bu işin en başında kurum olarak kazandırılmış Türkiye Belediyeler Birliği'ne o dönemde de emeği geçenlere teşekkür ederiz. Hızlıca kurumsal yapısının analizini yapıp önümüze bakacağız inşallah. Güzel hizmetler üretme konusundaki karar birliğimizi ve gönül birliğimizi paylaştık encümendeki arkadaşlarımızla. İnşallah çok güzel olur.

Meclis'e de tam kapı komşusu gibi. Yoğun bir bina olacağını düşünüyorum. Halkla ilişkileri, kurumlarla ilişkileri, belediye yönetimleriyle başkanlar ayrım yapmaksızın hatta daha kapsayıcı toplantıları da burada yaparak ve davetleri daha da ısrarlı yerine getirerek buranın kim gelirse gelsin Türkiye'deki bütün yerel yönetimlere ait olduğunu hissettiren çok özel bir çalışmayı sürdürüyor olacağız. Komşuluğumuzda da iyi bir diyaloğu inşallah sağlarız Türkiye yerel yönetimlerin daha çok gelişmesi adına."

"Müzakereyle yapılan mücadele daha güzel sonuçlar verir"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener görüşmesinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Tabii bahsettiğiniz son görüşmenin gündemi hakkında bir fikri sahibi olmam mümkün değil. Muhtemelen bu sorunuzun cevabını onlar verecektir. Şahsımla bir ilgisi yok. Ama tekrar birçok yerde söylediğim gibi bu adı yumuşama veya başka bir şey bilemem herkes farklı bir sıfatla tarifliyor. Ama her zaman söylediğim gibi müzakere kadar güzel bir şey yok. Müzakereyi en son anına kadar korumak lazım. Müzakereyle yapılan mücadele daha güzel sonuçlar verir. Bu bağlamda ben de her türlü müzakereden toplumun fayda göreceğini düşünüyorum. Yeter ki iyi niyetli ve iyi arayışlarla sürsün. Toplum bundan faydalanır, kaldı ki son yerel seçim kayıtsız şartsız müzakerenin talimatı verdi zaten bütün siyasilere. Biz o talimatı aldık, vatandaşımızın talimatını yerine getirmek adına da yoğun bir biçimde çalışıyoruz.

"Bu millet yargı sistemine güvenmek istiyor"

İmamoğlu, kayyum tartışmalarının sorulmasını da şöyle yanıtladı:

"Ben açıkçası tabii bugün yargı sürecinin devam ettiği bir husus diye biliyorum yani mahkemesi var. Bir net bir bilgi sahibi değilim. Evet karar çıktı. Gerekçeli karar nedir vesaire ben tabii o detaya hakim değilim ama kavramlar üzerinden şunu net söyleyebilirim; bu millet yargı sistemine güvenmek istiyor. Bu millet karar alma düzenine güvenmek istiyor. Dolayısıyla görevden alma nasıl olur, görevden almanın koşulları, a kişisine göre şöyle b kişisine göre şöyle böyle ollmaz. Bu ülkenin her insanı bizim her kurumumuza en üst seviyede güvenmek zorunda. Yani güvenmeli, zorunda demeyeyim yanlış oldu. Onlara güven duyacakları zemini hazırlamak zorundayız biz yöneticiler olarak. Bu bakımdan kişiye göre, partiye göre kayyum ata yada kayyum ata birini yolla oraya meclisini yok say. O kadar yanlış peş peşe geliyor ki. Bu sefer toparlayamıyoruz işin sürecini. O bakımdan ben süreci çok ciddi kaygıyla izliyorum. Üzülüyorum. ve bu bizi çok büyük sıkıntıya sokuyor. İtibar kaybı. Dünya çapında itibar kaybı. Ben dünyanın bütün olimpiyat komite başkanları temsilcilerine sunum yapacağım yarın ve öbür gün Romanya'da. Avrupa'nın bütün ülkeleri orada, komite başkanları orada, sporla ilgilenen insanlar... Onlar bile bu durumu bize soruyorlar. Bu hoş bir durum değil. Hukuk, yargı, Anayasa, kanunlar her şey Ekrem'e göre ne ise Hakkari Belediye Başkanına da öyle, Gaziantep Belediye Başkanına neyse İzmir Belediye Başkanı'na da öyle, Trabzon Belediye Başkanı'na neyse Mersin Belediye Başkanı'na da aynı olmak zorunda. Bunu sağladığımız gün gerçekten herkes kurumlarına da hukukuna da yargı sistemine de Anayasal zemine de güven duyar. Verimli yegane talebim budur. Şu andaki süreçte kötü gidiyor nokta."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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