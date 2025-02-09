Ekvador, Seçim Öncesi Sınırları Kapatıyor

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KİTO, 9 Şubat (Xinhua) -- Ekvador, pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde ulusal güvenliği sağlamak amacıyla Kolombiya ve Peru sınırlarını cumartesi gününden itibaren geçici olarak kapattı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre göçmenlik yetkilileriyle koordinasyon halinde yapılan kapatma işlemi, acil güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak pazartesi gününe kadar yürürlükte kalacak.

Seçimlere katılan mevcut Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, pazartesi günü silahlı grupların istikrarsızlaştırma girişimlerine dair iddialar üzerine sınırların kapatılması emrini verdi.

Noboa ayrıca, ülkenin kara sınırlarında güvenliğin arttırılması, liman ve nehirlerde daha fazla devriye ve havalimanları ile özel küçük pistlerde sıkı hava gözetimi talimatı verdi.

Ekvador Silahlı Kuvvetleri hafta başında bu tedbirleri uygulamaya başladı ve sosyal medyada ulusal güvenlik ve egemenliği korumak için ülke genelinde eş zamanlı askeri operasyonlar yürüttüklerini teyit etti.

Pazar günü yapılacak seçimlerde 13,7 milyondan fazla Ekvadorlu oy kullanma hakkına sahip. Halk, dört yıllığına devlet başkanı ile yardımcısını, 151 milletvekilini ve And Parlamentosu'na beş temsilciyi seçecek.