El-Aman Kervansarayı Turizm Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

El-Aman Kervansarayı Turizm Merkezine Dönüşüyor

Bitlis Eren Üniversitesi, tarihi kervansarayı kültürel ve turistik merkeze dönüştürüyor.

15.05.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), onarım çalışmaları devam eden tarihi El-Aman Kervansarayı'nı, kültür, sanat, gastronomi ve turizm alanında hizmet veren çok işlevli bir merkeze dönüştürüyor.

Bitlis Eren Üniversitesine (BEÜ) tahsis edilen ve daha önce kütüphane yapılması planlanan kervansarayın, daha farklı bir projeyle kentin turizmine kazandırılmasına karar verildi.

Bu amaçla yeniden projelendirilen ve onarım çalışmalarına başlanan kervansaray, Bitlis'in tarihinin, kültürünün, gastronomisinin ve el sanatının tanıtılacağı bir merkez olarak tasarlandı.

Harik (yöresel ayakkabı), baston, çini, çömlek üretim atölyeleri, bal ve yöresel ürünlerin satılacağı küçük çarşı, kentin tarihi yapılarının ve doğal zenginliklerinin tanıtılacağı müze, konaklama, kütüphane, cep sinema ve konferans salonlarının bulunacağı tarihi mekanda, BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanat çalışmaları yapabilecekleri alanlar da planlandı.

Elektrik ve doğal gaz sistemlerini yenileme ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü kervansarayın kapılarının eylül ayında ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, üniversiteye tahsis edilen El-Aman Kervansarayı'nın kütüphaneye dönüştürülmesi için üniversitenin 2017'de hazırladığı projenin 2021'de revize edildiğini söyledi.

Tarihi mekanı kütüphane, restoran ve konaklama alanları, atölyeler, cep sinema, konferans salonunun yer alacağı şekilde projelendirdiklerini anlatan Elmastaş, eylül ayına kadar çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Burayı 5-6 fonksiyonlu bir merkez haline getireceğiz"

Kervansaraydaki atölyelerde hem üretim yapılacağını hem de bu ürünlerin satılacağı dükkanların yer alacağını belirten Elmastaş, harik, baston, çömlek ve çini atölyelerinin de oluşturulacağı bilgisini verdi.

Oluşturacakları küçük ölçekli atölyelerde de Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin de faaliyetlerini gerçekleştirebileceğini ifade eden Elmastaş, şunları kaydetti:

"Burada Bitlis'e özgü yöresel ürünlerin satılacağı küçük dükkanlar da olacak. İçinde küçük bir çarşı olacak. Burayı turizm merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Nemrut Jeoparkı Projesi çerçevesinde Bitlis'in doğal ve kültürel varlıklarını sergilendiği bir müze de olacak. 5-6 fonksiyonlu bir merkez haline getireceğiz. Bitlis'in özellikle kültürel ve doğal varlıklarını bir anlamda gösteren bir merkez olacak. Kente gelen ziyaretçiler Bitlis'e özgü ürünlerin satıldığı bir çarşı bulamıyor. Ziyaretçilerden sürekli bunu duyuyoruz. Burası bu ihtiyacı da karşılayacak."

Kervansarayın, yanındaki kayak tesisi ile bütünleşeceğini aktaran Elmastaş, "Proje kapsamında 10 civarında konaklama yeri oluşturulacak. Kışın kayağa gelenlerin kalabileceği bir mekan olacak. Günübirlik kayak yapmaya gelenler de burayı rahatlıkla kullanabilecek. Burası dört mevsim hizmet verebilecek bir turizm merkezi haline getirilecek. Şu anda onarım çalışmaları devam ediyor. Elektrik ve doğal gaz sistemleri yenileniyor. Duvarlar daha önce restore edilmişti. Duvarları da orijinal hale getirmek için çalışmalar yapıldı. Tefrişat projesi de tamamlanarak hizmete açılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Kervansaray, Gastronomi, Kültür, Güncel, Turizm, bitlis, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel El-Aman Kervansarayı Turizm Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu İsrail’in vahşeti kamerada Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu! İsrail'in vahşeti kamerada
Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
Yusuf Yazıcı’nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı
Galatasaray kiralık göndermişti Nicolo Zaniolo’nun geleceği belli oldu Galatasaray kiralık göndermişti! Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu

12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
16:32
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
16:32
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
16:27
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
16:15
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
16:10
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
15:59
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
15:59
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 12:54:39. #7.12#
SON DAKİKA: El-Aman Kervansarayı Turizm Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.