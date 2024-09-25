El-Ezher'den İsrail'e Kınama - Son Dakika
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El-Ezher'den İsrail'e Kınama

Mısır El-Ezher Kurumu, uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarına son vermesini talep etti.

25.09.2024 00:18
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Mısır'daki El-Ezher Kurumu, uluslararası topluma " İsrail'in Gazze ve Lübnan'da serbestçe masumların kanını akıtmasına son verme" çağrısında bulundu.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın doğusu ve güneyini hedef alan terörist Siyonist saldırganlığının şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Lübnan'a düzenlenen son saldırıların, İsrail'in diğer bölgeleri ve ülkeleri de içine alacak şekilde Orta Doğu'yu bir savaş meydanına dönüştürmeye çalıştığının açık bir delili olduğu vurgulandı.

"Bu kibir abidesi terör oluşumunu (İsrail'i) dizginleyecek dünya nerede?"

İsrail'in Gazze'yi on binlerce sivilin katledildiği kan denizine ve moloz yığınına dönüştürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kibir abidesi terör oluşumunu (İsrail'i) dizginleyecek dünya nerede? Dünya, Filistin ve Lübnan'da kadın ve çocukların çığlıklarına neden ses vermiyor? Yoksa bu terörist oluşumla karşılıklı stratejik çıkarları mı var? Yoksa dünya vicdanı öldü mü?"

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma "Gazze ve Lübnan'da akan masum kanlarının durması ve Siyonist saldırılara son verilmesi için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

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