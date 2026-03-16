El-Harc'ta 11 İHA Engellendi

16.03.2026 20:14
Suudi Arabistan'da El-Harc vilayetinde 11 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan El-Harc vilayetinde son birkaç saatte 11 insansız hava aracının (İHA) engellendiği belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, son birkaç saatte Harc vilayetinde 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

