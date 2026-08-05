El Nino Uyarısı: 49 Milyon Kişi Gıda Güvensizliğine Sürüklenecek - Son Dakika
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El Nino Uyarısı: 49 Milyon Kişi Gıda Güvensizliğine Sürüklenecek

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WFP, El Nino'nun 2027'ye kadar 49 milyon kişiyi gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya bırakacağını açıkladı.

Dünya Gıda Programı (WFP), güçlenen El Nino hava dalgasının 2027 sonuna kadar en az 49 milyon kişiyi daha akut gıda güvensizliği durumuna sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, El Nino'nun halihazırda açlıkla mücadele eden ülkelerdeki durumu daha da kötüleştireceğinin ve akut gıda güvensizliği durumunda bulunanların sayısını 2027 sonuna kadar 225 milyondan 274 milyona çıkaracağının tahmin edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu şekilde en az 49 milyon kişinin daha akut gıda güvensizliğine sürükleneceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Başkan Vekili Carl Skau, "El Nino, halihazırda savunmasız durumda olan milyonlarca insanın gıda güvenliği için büyük bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

WFP'ye göre, El Nino'nun bu yılın eylül-aralık döneminde zirve yapması ancak etkilerinin 2027 boyunca hissedilmesi bekleniyor.

El Nino'nun etkisinin en çok Orta Amerika ve Afrika'nın güneyinde hissedileceği tahmin ediliyor.

El Nino ve La Nina hava olayları

Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino hava olayı, özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

El Nino ile La Nina arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Nino Uyarısı: 49 Milyon Kişi Gıda Güvensizliğine Sürüklenecek - Son Dakika

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