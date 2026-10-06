Elazığ Ağın\'da öğrencilere gıda israfı ve bilinçli tüketim eğitimi verildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrencilere gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki okullarda öğrencilere yönelik gıda israfının önlenmesi, güvenilir ve sağlıklı gıda tüketimi, tarımın önemi ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı beslenme ve bilinçli tüketim konusunda farkındalıklarının artırılmasına yönelik gerçekleştirilen bu değerli çalışmalar dolayısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.