Elazığ Ağın'da öğrencilere gıda israfı ve bilinçli tüketim eğitimi verildi - Son Dakika
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Elazığ Ağın'da öğrencilere gıda israfı ve bilinçli tüketim eğitimi verildi

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Elazığ Ağın\'da öğrencilere gıda israfı ve bilinçli tüketim eğitimi verildi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde okullarda öğrencilere gıda kaybı ve israfının önlenmesi, sağlıklı gıda tüketimi, tarımın önemi ve bilinçli tüketim konularında eğitim verildi. Ağın Kaymakamlığı, çalışmalar dolayısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrencilere gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki okullarda öğrencilere yönelik gıda israfının önlenmesi, güvenilir ve sağlıklı gıda tüketimi, tarımın önemi ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı beslenme ve bilinçli tüketim konusunda farkındalıklarının artırılmasına yönelik gerçekleştirilen bu değerli çalışmalar dolayısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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