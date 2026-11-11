Elazığ Baskil Kuşsarayı\'nda parke taşı döşemesi tamamlandı, köy içi ulaşım rahatladı

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyünde yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışması tamamlandı.

Köyde, 2026 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Ek Yatırım Programı kapsamında yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla yenilenen yollarda ulaşım daha rahat hale getirildi.

AK Parti Baskil İlçe Başkanı Ahmet İnalçuk, yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle köy içi ulaşımın daha rahat ve konforlu hale geldiğini belirtti.

Kırsal bölgelerde yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik yatırımların devam ettiğini ifade eden İnalçuk, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.