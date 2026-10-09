Elazığ'da 2. sınıf öğrencisi, oyun oynarken Türk bayrağını öpüp alnına koydu

Elazığ'da 2. sınıf öğrencisi, oyun oynarken Türk bayrağını öpüp alnına koyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Çatalçeşme İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi, koridorda arkadaşlarıyla oyun oynarken gördüğü asılı Türk bayrağını öpüp alnına koydu. Bayrağa sevgisini gösteren o anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ'da bir ilkokulda 2. sınıf öğrencisinin oyun oynadığı sırada Türk bayrağını öperek alnına koyduğu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çatalçeşme İlkokulunda eğitim gören Miran Batın Canpolat, arkadaşlarıyla okul koridorunda oyun oynadığı sırada asılı Türk bayrağını fark etti.
Bayrağı eline alarak öpen ve alnına koyan minik öğrenci, ardından oyununa devam etti.
Öğrencinin Türk bayrağına sevgisini gösteren o anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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