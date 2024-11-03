Elazığ\'da 7 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı gasp, ateşli silah ile kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramalarda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca, kesici alet ve 4 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.