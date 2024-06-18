Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.K. yönetimindeki 23 AAT 137 plakalı ambulans, Yazıkonak beldesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, D.U'nun kullandığı 23 DU 323 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Ambulans ve Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika
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