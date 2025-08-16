Elazığ'da anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Elazığ- Malatya demir yolu hattının Aşağıdemirtaş köyü mevkisindeki 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, demir yolu çevresindeki ağaçlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?