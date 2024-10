Elazığ\'da At Temalı Sergi Açıldı

Güncel

ELAZIĞ'da, 'At, at sevgisi ve at yarışı' konulu resim sergisi açıldı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde 'At, at sevgisi ve at yarışı' konulu resim sergisi açıldı. Sergide 30 eser, sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışına Vali Yardımcısı Recep Gündüz, TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik de katıldı. TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, katılımdan memnun olduklarını belirterek, "2 yılda bir düzenlenen yarışmamızın amacı topluma, sanata ve at sevgisine katkıda bulunmak. Dereceye giren eserleri önce Diyarbakır'da, ardından Elazığ'da sergiledik. Katılım oldukça güzel, destek verenlere teşekkür ederim. Omuz omuza bu sosyal projeleri sürdürüyoruzö dedi.

Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ise "Yarışmaya katılan eserler hipodromlarımızın bulunduğu illerde sergileniyor. Bugün de bu amaçla buradayız. At sevgisini aşılamak ve sanata destek vermek için TJK tarafından düzenlenen serginin herkesin beğenisini kazanmasını umuyoruz diye konuştu.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/Elazığ,