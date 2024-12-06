Elazığ'da Dağ Keçileri Drone ile Görüntülendi

Elazığ'da dağ keçileri böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde gezen dağ keçileri dron ile görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, Elazığ'ın Keban ilçesinde bağlı Dumbo köyünde görüntülendi. Yüksek kesimlerde yiyecek ararken Gezgin ve Doğa Fotoğrafçısı Vahit Dartay'ın dronuna takılan dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
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