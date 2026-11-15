Elazığ'da dar alan uygulamasına Vali Hatipoğlu ve Emniyet Müdürü Karan katıldı - Son Dakika
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Elazığ'da dar alan uygulamasına Vali Hatipoğlu ve Emniyet Müdürü Karan katıldı

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Elazığ\'da dar alan uygulamasına Vali Hatipoğlu ve Emniyet Müdürü Karan katıldı
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Elazığ'da asayiş suçlarını önlemek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla dar alan uygulaması yapıldı. Vali Hatipoğlu, Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın katıldığı uygulamada personelden bilgi alındığını, esnaf ve vatandaşların taleplerinin dinlendiğini, denetimlerin süreceğini belirtti.

Elazığ'da asayiş suçlarının önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla dar alan uygulaması yapıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentin huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın katılımıyla gerçekleştirilen dar alan uygulaması kapsamında, emniyet teşkilatının il genelinde yürüttüğü güvenlik ve denetim çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Uygulama noktalarında görev yapan emniyet personelimizden çalışmalar hakkında bilgi alınırken, bölge esnafımız ve vatandaşlarımızla da bir araya gelinerek talep, görüş ve beklentileri dinlendi. Kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerimiz görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürmektedir. İlimizde huzur ve güven ortamının kalıcı şekilde tesis edilmesi için denetim ve uygulamalarımız tüm kurumlarımızın koordinasyonunda kesintisiz devam edecektir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da dar alan uygulamasına Vali Hatipoğlu ve Emniyet Müdürü Karan katıldı - Son Dakika
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