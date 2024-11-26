Elazığ\'da Fırtına ve Kar Ağaçları Devrildi

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Elazığ'da fırtına ve kar ağaçları devirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve kar yağışı ağaçları devirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Elazığ için yoğun kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı sonrası, kent genelinde rüzgar, fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Meydana gelen kar yağışı ile birlikte aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ağaç devrildi.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgede çok sayıda ağacın zarar gördüğü ifade edildi.