Elazığ\'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Yurbaşı kara yolunda öğleden sonra iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, cenazeler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Elazığ-Yurbaşı kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri ters dönerek ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ölen 2 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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