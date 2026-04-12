Elazığ'da İnşaat İskelesi Çöktü

Elazığ'da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Yurtbaşı beldesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisindeki inşaat iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu 4 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
