Elazığ'da İnşaat İskelesi Çöktü

Elazığ'da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yurtbaşı beldesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisindeki inşaat iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu 4 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.