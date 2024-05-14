Elazığ\'da kayıp kadının cesedinin bulunmasıyla ilgili 4 zanlı adliyeye sevk edildi

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Elazığ'da kayıp 25 yaşındaki kadının toprağa gömülü cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önceki gün merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelisi 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrılan ve geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu önceki gün genç kadının cesedine ulaşılmış, polis ekipleri, genç kadının cesedini merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde bulmuştu.

Genç kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı yakalanmıştı.