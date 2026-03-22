Elazığ\'da Kaza: 2 Yaralı

ELAZIĞ'da bayramlaşma ziyareti için Keban ilçesine giden AK Parti İl Başkanlığı konvoyundaki aracın taksiyle çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Keban kara yolunda meydana geldi. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın ilçelerde gerçekleştireceği bayramlaşma programı kapsamında Keban'a giden konvoydaki araçlardan biri taksiyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.