Elazığ'da Mahsur Araçlar Kurtarıldı

Elazığ'da mahsur kalan araçlar kurtarıldı
ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışın başlamasıyla birlikte Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan araçlar, kurtarıldı.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken bazı araçlar Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası araçlar kurtarılarak Sivrice ilçesinde ulaşması sağlandı.
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