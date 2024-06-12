Elazığ'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Hacıhüseyinler köyünde çobanlık yapan Ali Bozay, köy kırsalında hayvanlarını otlattığı esnada dağlık alanda dağ keçilerinin olduğunu fark etti.

Bozay, sürü halinde gezinen dağ keçilerini cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Bozay, AA muhabirine, bölgede sürekli hayvanlarını otlattığını ancak dağ keçileri ile ilk defa karşılaştığını belirtti.

Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almak istediği dağ keçilerinin bir süre sonra hızla kaçıp uzaklaştıklarını ifade eden Bozay, bölgede dağ keçisi görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.