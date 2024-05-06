Elazığ'da Okuldan Malzeme Çalan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Okuldan Malzeme Çalan 3 Kişi Tutuklandı

Elazığ\'da Okuldan Malzeme Çalan 3 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da bulunan bir okulun bahçesinde malzeme çalmaya çalışan 3 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

06.05.2024 14:49
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Elazığ'da bir okuldan malzeme çalarken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Kültür Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir okulun bahçesinde, okula ait malzemeleri bir araca yüklemeye çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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