Elazığ'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bölge sakinleri, ihbarda bulunarak yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterle, karadan ise arazözler ve yangın söndürme araçlarıyla yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.