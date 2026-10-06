Elazığ'da sağanak su taşkınlarına neden oldu, yayalar ve sürücüler güçlükle ilerledi - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak su taşkınlarına neden oldu, yayalar ve sürücüler güçlükle ilerledi

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Elazığ'da öğleden sonra etkili olan sağanak, kent genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerlerken, sağanak kentte aralıklarla devam ediyor.

Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerledi.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA
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