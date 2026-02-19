Elazığ'da Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama

ELAZIĞ'da 2 ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzzetpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerine 23 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmada; yaşları 18'den küçük çocukları azmettirdiği tespit edilen ve aralarında 2 restoran sahibinin de bulunduğu toplam 6 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.