Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getiren 2 şüpheliyi durdurarak 2 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Devam eden soruşturma kapsamında 4 şüpheliye uyuşturucu temin ettiği belirlenen 1 şüpheli daha yakalandı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

11.06.2024 19:35
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında il dışından kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu aracı kontrol noktasında durdurdu.

Yapılan aramada, aracın arka koltuk altına zulalanmış, 2 parça halinde 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliye uyuşturucu temin ettiği belirlenen 1 şüpheli daha yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik, Elazığ, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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